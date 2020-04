Fedez e Chiara Ferragni consegnano di persona aiuti a famiglie: l’iniziativa (Di giovedì 30 aprile 2020) Fedez e Chiara Ferragni impegnati in una nuova iniziativa di solidarietà: la coppia prende parte a Milano Aiuta Fedez e Chiara Ferragni hanno dimostrato ancora una volta di non tirarsi indietro quando si tratta di aiutare l’Italia. In un momento di forte emergenza come quello che stiamo attraversando, sono stati tra i primi a scendere … L'articolo Fedez e Chiara Ferragni consegnano di persona aiuti a famiglie: l’iniziativa proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Chiara Ferragni e Fedez - arriva un nuovo bellissimo gesto solidale da parte della coppia! (Foto)

Chiara Ferragni - Leone chiama papà un altro uomo. La reazione di Fedez spiazza tutti

Chiara Ferragni e Fedez distribuiscono cibo per le vie di Milano (Di giovedì 30 aprile 2020)impegnati in una nuova iniziativa di solidarietà: la coppia prende parte a Milano Aiutahanno dimostrato ancora una volta di non tirarsi indietro quando si tratta di aiutare l’Italia. In un momento di forte emergenza come quello che stiamo attraversando, sono stati tra i primi a scendere … L'articolodi: l’iniziativa proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Questi sono gli influencer da stimare: Fedez e Chiara Ferragni partecipano ad un'altra iniziativa per aiutare anzia… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni volontari per un giorno all’Ortomercato: preparano buste per i ... - Sari_Baldini_89 : RT @sbetz10: Fedez e Chiara ancora ad oggi le figure (e persone) migliori di questa quarantena, che vi piaccia o no - WGladiator4 : RT @sbetz10: Fedez e Chiara ancora ad oggi le figure (e persone) migliori di questa quarantena, che vi piaccia o no - cwtchar : RT @sbetz10: Fedez e Chiara ancora ad oggi le figure (e persone) migliori di questa quarantena, che vi piaccia o no -