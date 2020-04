Fase 2, tensione governo-regioni. Santelli apre i bar in Calabria. Malumori in Campania (Di venerdì 1 maggio 2020) La Calabria riapre bar e ristoranti dando il là a uno scontro tra il governo e la Regione. Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha annunciato di aver comunicato alla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, "la diffida per l'ordinanza". La replica dell'azzurra Santelli è arrivata in serata. "Io non ritiro la mia ordinanza perchè sono sicura che il governo farà tra una settimana un dpcm che sarà esattamente uguale al mio", ha puntellato la presidente della Regione Calabria. Nella regione governata dal centrodestra e con il vertice di Forza Italia e Lega, è ora possibile prendere un caffè al bar, mangiare al ristorante, purché i tavoli siano all`aperto. "Io non apro i negozi", ha precisato Santelli. Intanto anche l'Alto Adige avvia in anticipo la Fase 2. E Massimiliano Fedriga Presidente della Regione Fruli ... Leggi su ilfogliettone Fase 2 - tensione governo-regioni. Santelli apre i bar in Calabria. Anche l’Alto Adige anticipa apertura. Malumori in Campania

