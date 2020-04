Fase 2 | Sileri fa retromarcia sugli amici | “Si può solo se è l’unica persona cara in

(Di giovedì 30 aprile 2020) Affetti stabili e: la giravolta del viceministroIl Dpcm per la2 ha creato il caos per via del termine “congiunti” pronunciato dal premier Conte nella conferenza stampa di domenica 26 aprile. Dal 4 maggio sarà possibile uscire di casa per fare visita ai congiunti. Da questa affermazione è nato il pasticcio. Il termine inizialmente indicavai familiari (“I parenti fino all’ottavo grado”, ha chiarito il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli), poi è stato esteso anche ai fidanzati e affetti stabili e ora anche agli. Ad annunciare che nella2 avremmo potuto rivedere anche i nostri(in sicurezza), è stato il viceministro alla Salute Pierpaoloai microfoni di Un giorno da pecora: “Anche un’zia è un affetto stabile, a volte chi si sposta da una città ...

laura__bellucci : RT @VanityFairIt: Il viceministro grillino alla Salute apre anche alla visita all'amico dal 4 maggio, sempre che «sia un amico vero» ?? http… - VanityFairIt : Il viceministro grillino alla Salute apre anche alla visita all'amico dal 4 maggio, sempre che «sia un amico vero»… - nelsonmau : RT @undotti: Il viceministro Pierpaolo Sileri ci dice che tra i congiunti e gli affetti stabili della fase 2 rientrano pure gli amici. Ma s… - infoitsport : Fase 2 - Congiunti sono anche gli amici? La risposta del viceministro Sileri - piobulgaro : ?? CORONAVIRUS E FASE 2 - Gli amici sono 'affetti stabili'? Il viceministro della Salute fa chiarezza e precisa con… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Sileri

Vanity Fair Italia

Il Dpcm per la Fase 2 ha creato il caos per via del termine “congiunti” pronunciato dal premier Conte nella conferenza stampa di domenica 26 aprile. Dal 4 maggio sarà possibile uscire di casa per fare ...Meno blocchi per strada, più controlli davanti ai fast food. Da lunedì prossimo saranno «rimodulati» i servizi delle forze dell'ordine. Con l'avvio della fase 2 cambia tutto: almeno 3 milioni di itali ...