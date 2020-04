Fase 2 | Renzi | neanche per il terrorismo tante deroghe alla Costituzione

Agenzia_Ansa : Fase 2, #Conte: '#Renzi? C'è libertà di opinione, a me tocca decidere'. Il presidente del Consiglio sulle critiche… - fattoquotidiano : In piena emergenza coronavirus era stato il promotore dell'”aprire tutto” con un decalogo per la fase 2 smentito e… - Agenzia_Ansa : Renzi: 'Sulla #fase2 norme incomprensibili' #ANSA - MariaCr91296123 : RT @Poletn: @mrctrdsh Renzi è uno dei migliori politici che abbiamo, questo non vuol dire che sia perfetto o che non commetta errori, ma la… - NemNemecsek : RT @Poletn: @mrctrdsh Renzi è uno dei migliori politici che abbiamo, questo non vuol dire che sia perfetto o che non commetta errori, ma la… -

Fase Renzi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase Renzi