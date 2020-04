Fase 2 Calabria | riapertura bar e ristoranti | ecco le nuove norme

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 30 aprile 2020)bar ele: grande scalpore ha registrato la volontà di anticipare l’apertura di bar eda parte della governatrice Jole Santelli. Tra chi dice che è solo una mossa politica e chi la ritiene una manovra autonoma necessaria per salvare una certa economia, in Regione è caos, determinato soprattutto dallo scontro non solo tra Regioni e Governo centrale, ma anche tra la stessa Regione e i comuni calabresi.: riaprono bar e? A partire da giovedì 30 aprile 2020 “è consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie,, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto“. Questo è quanto previsto da una recentissima ordinanza firmata dalla ...