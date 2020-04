Fase 2, babele delle ordinanze: cosa si può fare (in anticipo) nelle Regioni (Di venerdì 1 maggio 2020) Dall’Alto Adige (che riapre funivie e parrucchieri) alla Calabria (sì ai ristoranti, poi la diffida): la mappa di come i governatori stanno anticipando il calendario del governo Leggi su corriere Coronavirus - sette task force e 137 esperti : la babele per decidere la fase 2 (Di venerdì 1 maggio 2020) Dall’Alto Adige (che riapre funivie e parrucchieri) alla Calabria (sì ai ristoranti, poi la diffida): la mappa di come i governatori stanno anticipando il calendario del governo

Regione che vai, ordinanza che trovi. La Babele delle ordinanze regionali dopo le caute riaperture del governo per la fase due sta alimentando uno scontro politico che travalica sul piano istituzional ...

Scontro governo-Calabria sulle aperture decise in anticipo dalla governatrice Jole Santelli. Da Roma è arrivata la diffida, lei replica: «Non ritiro la mia ordinanza». Ma l’iniziativa autonoma calabre ...

