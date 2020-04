Farmaci Coronavirus: quali sono usati ed effetti. Gli studi (Di giovedì 30 aprile 2020) Farmaci Coronavirus: quali sono usati ed effetti. Gli studi Farmaci Coronavirus: continuano le sperimentazioni terapeutiche sui malati di Covid. Ancora pochi risultati certi circa l’efficacia di alcuni composti piuttosto che di altri. Farmaci Coronavirus: la terapia con il plasma Tra i vari piani terapeutici messi in campo contro l’epidemia di Covid anche uno a base di plasma di persone guarite dalla malattia trasmessa dal nuovo Coronavirus. Attualmente, la sperimentazione in questo senso viene condotta anche a Padova dove sembra aver dato dei risultati incoraggianti. La responsabile del Centro trasfusioni cittadini Giustina De Silvestro intervistata dal Gazzettino ha spiegato come “il sangue viene prelevato da un separatore cellulare che raccoglie il plasma e infonde la componente ematica al paziente. Per tutelare il donatore, il prelievo non comprende globuli ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - il Covid-19 non è più uno ‘sconosciuto’ : ecco i farmaci (anche comuni) che aiutano a combatterlo

