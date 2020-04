(Di giovedì 30 aprile 2020) La Football Association – la Federcalcio inglese – ha fatto registrareper 467,2di sterline nel 2018/19 (537,7di), in netta crescita rispetto ai 375,5di sterline relativi all’esercizio 2017/18. Una crescita spinta in modo particolare da un aumento deidatv a 262,2di sterline. La … L'articolo FA, itv500diè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie FA, i diritti tv spingono i ricavi oltre 500 milioni di euro: La Football Association – la Federc… - paolosansoni : Secondo me le tv che hanno in mano i diritti televisivi spingono x riaprire il campionato prevedendo un boom di abb… -

Ultime Notizie dalla rete : diritti spingono

Calcio e Finanza

Le immagini in arrivo dalla provincia del Guangdong non lasciano spazio a dubbi: a poche settimane dalla rimozione del lockdown, l’economia cinese stenta a ripartire. Chi era tornato nel cuore industr ...Altra video conferenza per i ministri dell'Unione europea: questa volta è il turno dei responsabili dei trasporti. In vista dell'incontro, il governo olandese aveva confermato la notizia di Euronews, ...