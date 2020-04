Epm lancia Virusfree | programma per le aziende che tornano operative | come gestire i

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 aprile 2020) Affiancare lenella gestione dei rischi legati al Covid-19 sia con soluzioni legate alla sanificazione degli ambienti, sia con l’introduzione di procedure create su misura per i clienti. Nasce con questo approccioildi Epm, azienda del gruppo fondato da Luigi Esposito, operante da trenta anni nel settore del facility ed energy management., spiega una nota, è unarticolato che parte dall’analisi dei rischi nellee dalla definizione del piano di attività, che include tanto le prestazioni commissionate a EPM quanto l’introduzione di policies e buone prassi da realizzare nelle sedi lavorative per tutelare la salute. Tra queste anche la “Clean desk policy”, procedura per avere le scrivanie sempre libere e pulite adottata da grandi multinazionali nel mondo per migliorare la produttività ...