Entro dicembre i primi vaccini “made in italy” contro il Coronavirus (Di giovedì 30 aprile 2020) La strada verso il vaccino contro il Coronavirus sembra essere più corta. Arrivane nuove speranze dal vaccino made in Italy prodotto a Pomezia e sperimentato i Inghilterra dallo Jenner Instiute della Oxford University . Stamattina è arrivato un annuncio che dà altre speranze su tempi del vaccino. “Entro dicembre, se tutti i test daranno gli esiti positivi che ci auguriamo, ci sarà un primo stock di vaccino anti-Covid disponibile per iniziare la vaccinazione di alcune categorie più fragili”. Lo dice Pietro Di Lorenzo, presidente di Irbm, azienda italiana che sta collaborando con lo Jenner Instiute della Oxford University. L’istituto inglese sta sperimentando il vaccino prodotto in Italia contro il Coronavirus. L’iter prosegue a ritmi serrati. Già nel mese di giugno il prototipo del ... Leggi su direttasicilia “Primi vaccini per il virus pronti entro dicembre”. L’annuncio dell’azienda di Pomezia che lavora con Oxford

Scienza e Tecnologia - Il sistema: dovrà tenere conto del modello di Apple e Google ispirato alla decentralizzazione, nello specifico al protocollo DP-3T,, con i dati conservati sui dispositivi degli ...

Covid-19, via libera per l’App contagi: ecco le regole

Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto per l’applicazione che traccerà i contagi- Fissate le linee guida per il funzionamento e la tutela della privacy – Dubbi sul nome, potrebbe cam Arriva l ...

