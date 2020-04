Enel | politica remunerazione 2020 più focalizzata su obiettivi sostenibilità

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diha modificato e integrato alcuni elementi dellain materia diper il, in vista delle deliberazioni dell’Assemblea convocata per il 14 maggio, al fine di dare maggiore spazio addi sostenibilità cui è collegata la componente variabile di breve termine delladell’Amministratore Delegato/Direttore Generale e la componente variabile di lungo termine delladel top management del Gruppo. L’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da COVID-19 ha difatti aperto scenari complessi di breve e di medio periodo, che rendono opportuno assegnare il giusto livello di priorità alle nuove sfide operative che il Gruppo sta affrontando in un contesto socio-economico profondamente modificato. La sicurezza e la salute dei lavoratori e ...

massimotwiter1 : @nonelarena Mi chiedo se questo non è servizio pubblico che dovrebbe fare la Rai, che mi estorce il canone in boll… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel politica

Borsa Italiana

Trading Like a Pro: clicca qui e scopri di più. A Piazza Affari quest'ultima seduta di aprile viene vissuta nel segno dell'incertezza. Il Ftse Mib, dopo tre giornate consecutive in buon recupero, ha p ...(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Enel ha modificato e integrato alcuni elementi della politica in materia di remunerazione per il 2020, in vista delle deliberazioni dell'Assemblea conv ...