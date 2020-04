Emergenza Covid-19, stilista pugliese brucia le sue creazioni “Abbandonato dallo stato che ha dato fuoco al nostro futuro e ai nostri sogni” (Di giovedì 30 aprile 2020) Un gesto estremo di uno stilista di abiti da sposa di Veglie che ha deciso di dare fuoco alle sue ultime creazioni. Nelle prime ore di oggi, Pietro Demita, titolare della Diamond Couture atelier leader nella produzione di abiti da sposa ha decido di compiere l’estremo gesto: “Dopo le ultime disposizioni governative riguardanti la Fase 2 di questa Emergenza, il mondo del wedding che in questo momento rappresento è stato letteralmente abbandonato. Non una data, non una citazione, non un aiuto per noi. Oggi davanti al mio atelier che è fulcro e bandiera dell’artigianato made in Italy, a nome di tutte le aziende del settore moda sposi, ho voluto lanciare un segnale forte, di rottura, di protesta nei confronti di uno stato che ha deciso di ignorare una parte produttiva del Paese enormemente importante”. Lo stilista ha voluto spiegare il senso ... Leggi su baritalianews Trapianto di cornea all'ospedale di Chieti - è il primo durante emergenza Covid

Emergenza Covid-19 - seconda ondata di arrivi dal Nord - tutti esauriti fino a metà maggio i biglietti dei bus in partenza da Milano per Bari

Alessandro Nocerino è uno abituato a pilotare aerei ed è così bravo che, oltre a essere un comandante della EasyJet dal 2005, è anche istruttore. La sua passione per il volo, però, non è l’unica: 45 a ...

Il Comune di Monza finisce al centro di una battaglia sindacale condotta dalle sigle brianzole Cgil, Cisl e Uil. Le contestazioni sono giunte all’indirizzo del sindaco, Dario Allevi, avente delega al ...

