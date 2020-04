Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di giovedì 30 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 30 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. A oggi, 30 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1872 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 101.551, con un decremento di 3.106 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri i deceduti sono 285 e portano il totale a 27.967. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 75.945, con un incremento di 4.693 persone rispetto a ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus : da vigili Milano 7.400 verifiche su quarantene da inizio emergenza

Coronavirus : Battelli (M5S) - ‘accelerare e adeguare Recovery fund a emergenza’

Anche oggi ottime notizie in Sicilia. I dati che arrivano dalla Regione confermano che il trend del contagio è in calo in tutta l’Isola. Oggi su 4.309 tamponi il 99,35% è negativo e oggi si registrano ...

EMERGENZA COVID-19

Il Covid-19 costringe a ripensare anche i processi di preparazione e gestione delle vetture anche in carico a flotte aziendali perché adesso è prioritaria l'esigenza delle sanificazione degli abitacol ...

