Emergenza Coronavirus, Fauci: «Vaccino forse entro gennaio» (Di giovedì 30 aprile 2020) Il virologo della task force USA, Anthony Fauci, ha parlato della possibilità di trovare un Vaccino per il Coronavirus entro gennaio Vaccino, probabilmente entro gennaio. Ad annunciarlo è Anthony Fauci, virologo della task force del governo degli Stati Uniti. Il virologo infatti, nelle parole riportate da Corriere.it, parla di una possibilità davvero concreta da poter sfruttare nel migliore dei modi. «Vogliamo procedere velocemente ma vogliamo assicurarci che sia sicuro ed efficace. Penso che sia fattibile se le cose andranno nel verso giusto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Emergenza Coronavirus - Ghirelli : «Pronti a creare tavoli di collaborazione»

Coronavirus - Crimi : usare emergenza per propri scopi è irresponsabile

virginiaraggi : Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il Bonus Affitto, destinato alle famiglie più in difficoltà a cau… - RegioneER : #sanitaER #Coronavirus la sanità si riorganizza e va on line: tante le prestazioni erogate a distanza… - Agenzia_Ansa : Domani @GiuseppeConteIT al Senato. Informativa in Aula sull'emergenza #Coronavirus. #Lega e #Fdi all'attacco. Mozi…

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Coronavirus: oggi cifre record, oltre 4mila i guariti e meno di 2mila i nuovi casi Rai News Coronavirus: Zingaretti, 'bene interventi governo ma correre di più'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "I provvedimenti che si sono presi e anche le somme che si sono stanziate" per l'emergenza coronavirus "sono veramente immense, non hanno precedenti. Bisogna correre di più ...

Ferrara, lavorare nel reparto che tutti temono: giorno e notte con i malati di Covid-19

FERRARA. «Qui nel bunker del Covid dell’ospedale di Cona regna un silenzio pesante, ma un’onda di gratitudine ci giunge dall’esterno». Non è facile né scontato riuscire a scremare in un luogo di soffe ...

