Emanuela Folliero a Pomeriggio 5 La nuova vita dell' annunciatrice | Dopo 30 anni

(Di giovedì 30 aprile 2020)è tra gli ospitipuntata di5. L'racconterà la sua quarantena in famiglia e non solo

amanwithbeard : @DonatoEuropa Film che mi appresto a visionare per la prima volta. Certo avrei preferito Emanuela Folliero, ma amme… - Giangiology : Eravamo: io, Osvaldo Bevilacqua, Carla Fendi, Metteo Marzotto, Maria Del Savio Bonaudo, Steve La Chance, Marisa Lau… - ddariozzo : @deveraun_seraun ti sta bene questo taglio alla Emanuela Folliero -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuela Folliero

Il Sussidiario.net

Anche oggi Barbara D’Urso è pronta ad accogliere in collegamento a Pomeriggio 5 molti volti noti. A raccontare la sua quarantena e come sta affrontando dunque questo periodo di isolamento è Emanuela F ...Le vip in quarantena fanno le pulizie. Durante questo lockdown dovuto al coronavirus sono state molte le donne dello spettacolo che hanno approfittato per pulire a fondo la casa, sia per cercare di pa ...