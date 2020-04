Elicottero Nato precipita durante esercitazione fra Grecia e Italia (Di giovedì 30 aprile 2020) Un Elicottero della Nato è precipitato durante un esercitazione fra Grecia e Italia. ROMA – Tragedia durante le esercitazioni dell’Alleanza Atlantica. Un Elicottero della Nato è precipitato fra Grecia e Italia con i resti del velivolo che sono ritrovati nel Mar Jonio nell’area di controllo e intervento Italiana. A bordo del mezzo c’erano sei persone anche se il bilancio ufficiale di questo incidente non si conosce. Le operazioni di recupero sono condotte dalla Marina Militare Italiana con la nazione ellenica che ha deciso di partecipare ai soccorsi. Aereo Nato precipitato tra Grecia e Italia L’allarme è scattato nella serata di mercoledì 29 aprile 2020 quando l’aereo è scomparso dai radar. Il velivolo, appartenete all’esercito canadese, era impegNato ormai da tre mesi nell’operazione ... Leggi su newsmondo Nato - elicottero scompare tra Grecia e Italia : individuati i resti nel mar Ionio. Media greci : “Trovato un corpo - altri 5 ancora dispersi”

Nato - elicottero scompare tra Grecia e Italia : trovati i resti nel mar Ionio. I media greci : “Trovato un corpo - altri 5 ancora dispersi”

Elicottero Nato scomparso in mare tra Grecia e Italia : a bordo 6 persone - trovati rottami (Di giovedì 30 aprile 2020) Undellatounfra. ROMA – Tragediale esercitazioni dell’Alleanza Atlantica. Undellato fracon i resti del velivolo che sono ritrovati nel Mar Jonio nell’area di controllo e interventona. A bordo del mezzo c’erano sei persone anche se il bilancio ufficiale di questo incidente non si conosce. Le operazioni di recupero sono condotte dalla Marina Militarena con la nazione ellenica che ha deciso di partecipare ai soccorsi. Aereoto traL’allarme è scattato nella serata di mercoledì 29 aprile 2020 quando l’aereo è scomparso dai radar. Il velivolo, appartenete all’esercito canadese, era impegormai da tre mesi nell’operazione ...

SkyTG24 : Elicottero Nato scomparso in mare tra Grecia e Italia: 6 dispersi - lucafrusone : Nel Mar Ionio sono stati ritrovati alcuni rottami dell'#elicottero canadese scomparso in acque internazionali tra G… - fanpage : Trovati in mare i resti dell'elicottero scomparso ieri tra Italia e Grecia #30aprile - bnotizie : Elicottero Nato scompare in mare tra Italia e Grecia, sei dispersi - NewsMondo1 : Elicottero Nato precipita durante esercitazione fra Grecia e Italia -