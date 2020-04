Eleonora Daniele, brutte notizie per il pubblico di Storie Italiane. L’annuncio inaspettato (Di giovedì 30 aprile 2020) Giovedì 30 aprile 2020 Storie Italiane non va in onda. Una brutta sorpresa per il pubblico del programma condotto da Eleonora Daniele che seguono con passione, ogni giorno, la trasmissione. Un annuncio che nessuno si aspettava e che è arrivato tramite la pagina ufficiale della trasmissione: “Oggi #30aprile la puntata di #StorieItaliane non andrà in onda. Il Presidente del Consiglio @giuseppeconte ufficiale interverrà alle ore 10:00 dall’Aula di @montecitorio per un’informativa urgente. Appuntamento a domani con @Eleonora Daniele official per la diretta con il consueto orario” si legge sui social. I fan sono rimasti molto male: ormai a causa dell’emergenza i palinsesti della televisione, sia pubblica che privata, sono stati stravolti e Storie Italiane era una delle poche certezze. Ma per giovedì 30 aprile, nulla da fare. La ... Leggi su caffeinamagazine Storie Italiane non va in onda oggi - perché?/ Eleonora Daniele cede posto a Conte

