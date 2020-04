Elena Sofia Ricci si racconta | “Ho lottato per essere me stessa Il mio David? Ha

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ha imparato a lottare da sua madre,. Ma fino a luglio di due anni fa, data nella quale purtroppo sua madre è scomparsa, non si era del tutto resa conto di custodire dentro di sè un DNA da vera leonessa, come leilo definisce. Oggi, che il mondo del teatro – il suo primo e mai superato grande amore – e in generale tutto lo spettacolo stanno vivendo un momento di grande difficoltà, si sente chiamata alle armi per rapresentare la categoria dello spettacolo, che “ha sempre curato le ferite dell’anima“. Anche in questo periodo di lockdown,sta facendo infatti compagnia ai telespettatori interpretando Laura, la protagonista della seguitissima fiction “Vivi e lascia vivere“, nella quale recita accanto a Bianca Nappi, di cui è anche amica. Abbiamo passato una piacevole mattinata in ...