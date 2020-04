Effetto Covid-19 su economia | Pil crolla del 4 | 7% | mai così male in Italia

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 30 aprile 2020) L'-19 si abbatte sull'na. Il Pil del primo trimestre del 2020 èto del 4,7% rispetto agli ultimi tre mesi del 2019. Secondo le stime preliminari dell'Istat il calo è stato del 4,8% annuo. Un crollo record, di "entità eccezionale", mai registrato prima.E' dall'inizio delle serie storiche dell'Istat, nel primo trimestre del 1995, che non si vedeva, infatti, una contrazione così profonda. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -4,9%. Ma è molto probabile una revisione "di entità superiore alla norma", ha fatto sapere l'Istituto di statistica spiegando che l'emergenza sanitaria ha influito sulla raccolta dei dati base.Guardando al mercato del lavoro, l'occupazione tutto sommato tiene (-27mila occupati in un mese), perdei decreti di sostegno al lavoro, la disoccupazione cala in modo brusco ...