Ecco la solidarietà europea, il premier olandese Rutte urla: “Non darò i soldi agli italiani!” (Video) (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr – La prova provata delle divisioni all’interno dell’Unione europea, al di là delle frasi di circostanza e delle vittorie inesistenti annunciate da Giuseppe Conte. Il premier olandese Mark Rutte getta la maschera, in un video diventato in breve tempo virale dove risponde ad un operaio durante la visita in un cantiere. “Mi raccomando, non dia soldi agli italiani e agli spagnoli” gli chiede un operaio. E subito Rutte risponde: “Nooo! No, no!” continuando ad allontanarsi ridacchiando e aggiungendo: “Ne prendo nota”. Un siparietto che dice molto E’ chiaro che si tratta di un siparietto e non di una conferenza pubblica, resta però il fatto che l’atteggiamento del premier olandese rispecchia chiaramente l’intenzione di non fare alcuna concessione all’Italia e ai Paesi del Sud ... Leggi su ilprimatonazionale Fedez e Chiara : in sella ad una bici per solidarietà. Ecco cosa è successo

