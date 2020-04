Ecco la radiografia al torace che svela la bomba Covid negli asintomatici (Di giovedì 30 aprile 2020) Alessandro Ferro Una ricerca condotta tra Codogno e le zone limitrofe ha messo in luce come quasi il 60% dei pazienti asintomaci o con sintomi leggeri avesse il virus già dentro ai polmoni: la scoperta grazie alle immagini di radiografie al torace. "Polmonite interstiziale bilaterale" la diagnosi, che conferma il Covid-19 Nessun sintomo o pochi, blandi. Ma Ecco che la radiografia al torace mostra la realtà: il Covid c'è, si è attaccato ai polmoni ed è visibile dalle lastre. Quasi il 60% scoperto con le lastre È quanto scoperto durante un'indagine di un team di ricercatori dell'Irccs Galeazzi e dell'università Statale di Milano su alcuni pazienti di Codogno e delle zone limitrofe: in una sola settimana, sono state scoperte infezioni in ben 100 persone su 170 (circa il 60%), visibili alla luce bianca del negativoscopio, la ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 aprile 2020) Alessandro Ferro Una ricerca condotta tra Codogno e le zone limitrofe ha messo in luce come quasi il 60% dei pazienti asintomaci o con sintomi leggeri avesse il virus già dentro ai polmoni: la scoperta grazie alle immagini di radiografie al. "Polmonite interstiziale bilaterale" la diagnosi, che conferma il-19 Nessun sintomo o pochi, blandi. Mache laalmostra la realtà: ilc'è, si è attaccato ai polmoni ed è visibile dalle lastre. Quasi il 60% scoperto con le lastre È quanto scoperto durante un'indagine di un team di ricercatori dell'Irccs Galeazzi e dell'università Statale di Milano su alcuni pazienti di Codogno e delle zone limitrofe: in una sola settimana, sono state scoperte infezioni in ben 100 persone su 170 (circa il 60%), visibili alla luce bianca del negativoscopio, la ...

I Coronavirus sono delle malattie respiratorie, ormai abbiamo imparato a saperlo. Eppure, sino a prima della Pandemia, in pochi prestavano attenzione al modo - anche infimo - in cui questi virus si tr ...

