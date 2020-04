“È incinta!” L’annuncio della super top italiana sui social | sarà mamma per la seconda

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’annuncio arriva sui, come ormai è diventato costume. Eva Riccobono è incinta. La moaspetta il suo secondo figlio. Eva Riccobono, insieme al compagno Matteo Ceccarini, hanno scelto un modo davvero insolito per dare la notizia. Su Instagram, la coppia è apparsa nuda e abbracciata nella vasca da bagno. Ancora non si sa se il nascituro sarà un maschio o una femmina. Per Eva Riccobono, come detto, si tratta del secondo figlio dopo il piccolo Leo, avuto nel 2014. I due stanno insieme da 16 anni, dopo essersi conosciuti nel 2004. Dieci anni il primo incontro dopo è arrivato Leo, nato a Londra. Ceccarini ha già un’altra figlia, Virginia Beatrice, nata 19 anni fa da una relazione precedente all’incontro Eva Riccobono e con la quale la moha un ottimo rapporto. Continua dopo la foto A fine febbraio l’amico ...