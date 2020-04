Dramma a Saviano | uomo muore dopo schianto contro le barriere della zona rossa VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – E’ mortodieci giorni di agonia in ospedale il 49enne che andò a sbattere nella serata di domenica 20 aprileleposizionate in strada per laimposta a, comune in provincia di Napoli. L’era ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa delle fratture e delle lesioni interne riportate. Le sue condizioni si sono aggravate giornogiorno fino al decesso avvenuto nelle scorse ore. Il 49enne, originario di San Gennaro Vesuviano, non era a conoscenza delledi cemento imposte nel comune dil’assembramento registrato il giorno prima al funerale del sindaco Carmine Sommese, morto a causa del coronavirus. Un terribile incidente mentre era alla guidasua auto trasformatosi poi in tragedia. L'articolo...