Dopo la fake news sui contagi in aumento, la Germania apre anche chiese e musei (Di giovedì 30 aprile 2020) Nonostante l’allarmismo “italiano” e le fake news su un inesistente aumento dei contagi (avallate anche dal governo italiano…), la Germania prosegue con l’allentamento del lockdown. Il governo tedesco propone altri passi in direzione di una progressiva riapertura dei luoghi pubblici includendo in un prossimo allentamento delle restrizioni zoo, musei, incontri religiosi e parchi giochi. Lo anticipa la Dpa citando il contenuto delle proposte che verranno discusse in giornata dalla cancelliera Angela Merkel e dai leader delle 16 regioni tedesche. Intanto, il tasso dei contagi, Dopo le prime riaperture, continua a scendere, non a salire… In discussione, invece, resta il tema dello sport. “Una ripresa del calcio in Germania “è un argomento delicato che verrà sicuramente discusso. Mi aspetto decisioni la prossima ... Leggi su secoloditalia Cartello top e fake dal Sindaco di Buccinasco : “Se non correrete dopo la pandemia - vi prendo a calci”

Novità sui concerti di Vasco Rossi nei Festival dopo le ultime fake news

Coronavirus - Cristiano Ronaldo : quarantena al sole (dopo la fake news sugli hotel) (Di giovedì 30 aprile 2020) Nonostante l’allarmismo “italiano” e lesu un inesistentedei(avallatedal governo italiano…), laprosegue con l’allentamento del lockdown. Il governo tedesco propone altri passi in direzione di una progressiva riapertura dei luoghi pubblici includendo in un prossimo allentamento delle restrizioni zoo,, incontri religiosi e parchi giochi. Lo anticipa la Dpa citando il contenuto delle proposte che verranno discusse in giornata dalla cancelliera Angela Merkel e dai leader delle 16 regioni tedesche. Intanto, il tasso deile prime riaperture, continua a scendere, non a salire… In discussione, invece, resta il tema dello sport. “Una ripresa del calcio in“è un argomento delicato che verrà sicuramente discusso. Mi aspetto decisioni la prossima ...

TSP_Youtube : RT @Lanf040264: Il rianimatore Felice Spaccavento : 'Perché #fake news e campagne #Web possono danneggiare la lotta al #Coronavirus?' Perch… - KDasaiev : @Capezzone Qua gli unici....'incredibili'siete voi irresponsabili e privi di rispetto per i cittadini. Hai una bell… - VirgilioZanni : RT @laura_ceruti: Ma chi diffonde le fake sulla Germania che ha riaperto e sono aumentati i contagi? a parte che non si può dire dopo un gi… - Armageddon5567 : RT @laura_ceruti: Ma chi diffonde le fake sulla Germania che ha riaperto e sono aumentati i contagi? a parte che non si può dire dopo un gi… - ravanin58 : RT @laura_ceruti: Ma chi diffonde le fake sulla Germania che ha riaperto e sono aumentati i contagi? a parte che non si può dire dopo un gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo fake Dopo la fake news sui contagi in aumento, la Germania apre anche chiese e... Il Secolo d'Italia Ansia, ipocondria e fobia da contagio? Da Consulcesi, l’e-book per gestire il post pandemia

L’intero ricavato della pubblicazione andrà alla Protezione Civile. Ansia, ipocondria, fobie. Sono alcuni «disturbi da coronavirus» indicati come conseguenze collaterali della pandemia, e che non vann ...

Gli esperti svelano l’aumento delle fake news

Nel secondo mese di emergenza sanitaria l’attenzione data alle fake news rimane elevata. Nonostante sia un fattore in diminuzione rispetto ai dati registrati nelle prime settimane di Marzo, ci si aggi ...

L’intero ricavato della pubblicazione andrà alla Protezione Civile. Ansia, ipocondria, fobie. Sono alcuni «disturbi da coronavirus» indicati come conseguenze collaterali della pandemia, e che non vann ...Nel secondo mese di emergenza sanitaria l’attenzione data alle fake news rimane elevata. Nonostante sia un fattore in diminuzione rispetto ai dati registrati nelle prime settimane di Marzo, ci si aggi ...