Donna seminuda passa alle spalle del giornalista in diretta: ma non è la sua fidanzata (Di giovedì 30 aprile 2020) Donna seminuda passa alle spalle del giornalista in diretta: ma non è la sua fidanzata VIDEO Durante il collegamento in diretta streaming Estado de Alarma, alle spalle del giornalista spagnolo Alfonso Merlos è apparsa una Donna seminuda. Il video sta facendo il giro dei social, anche perché la ragazza in intimo che appare all’improvviso nel video non è la sua fidanzata, bensì una sua collega. Daily Star ha scritto che gli spettatori si sono accorti che la Donna seminuda non era la fidanzata del giornalista Alfonso Merlos, quella Marta Lopez conosciuta per aver partecipato all’edizione spagnola del Grande Fratello, ma una sua collega: la giornalista Alexa Rivas. Il giornalista Merlos ha raccontato ai microfoni Web24News di non avere più una relazione con Marta Lopez: “La relazione con la mia fidanzata è ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 aprile 2020)spdelin: ma non è la suaVIDEO Durante il collegamento instreaming Estado de Alarma,spdelspagnolo Alfonso Merlos è apparsa una. Il video sta facendo il giro dei social, anche perché la ragazza in intimo che appare all’improvviso nel video non è la sua, bensì una sua collega. Daily Star ha scritto che gli spettatori si sono accorti che lanon era ladelAlfonso Merlos, quella Marta Lopez conosciuta per aver partecipato all’edizione spagnola del Grande Fratello, ma una sua collega: laAlexa Rivas. IlMerlos ha raccontato ai microfoni Web24News di non avere più una relazione con Marta Lopez: “La relazione con la miaè ...

s_tamburini : Premio Pane&Volpe. Una donna seminuda passa alle spalle del giornalista in teleconferenza ma non è la sua compagna… - polveredystelle : RT @Andy_983: Io quando faccio importati call con i colleghi del Nord America (eccetto per la donna seminuda) - Andy_983 : Io quando faccio importati call con i colleghi del Nord America (eccetto per la donna seminuda) - LaStampaTV : VIDEO | Una donna seminuda passa alle spalle del giornalista in teleconferenza ma non è la sua compagna - ode_ss_a : Mi confermate che se una donna pubblica una foto seminuda, scrivendo “voglia pazza di mare” in realtà voglia dire “voglia pazza di cazzo”? -

Ultime Notizie dalla rete : Donna seminuda Una donna seminuda passa alle spalle del giornalista in teleconferenza ma non è la sua compagna La Stampa Biancheria intima in diretta, giornalista spagnolo messo in difficoltà dall’apparizione di una collega seminuda in video

Una donna seminuda è apparsa alle spalle di un cronista spagnolo mentre questi stava realizzando un’intervista su YouTube. Il momento imbarazzante non è passato inosservato Il giornalista spagnolo Alf ...

Bologna, si abbronza in topless a Monte Sole: multata, insulta i carabinieri

BOLOGNA - Multata una 34enne, scoperta dai carabinieri a prendere il sole in topless a Monte Sole, nel comune di Marzabotto, luogo tristemente noto per l'eccidio nazifascista compiuto alla fine di set ...

Una donna seminuda è apparsa alle spalle di un cronista spagnolo mentre questi stava realizzando un’intervista su YouTube. Il momento imbarazzante non è passato inosservato Il giornalista spagnolo Alf ...BOLOGNA - Multata una 34enne, scoperta dai carabinieri a prendere il sole in topless a Monte Sole, nel comune di Marzabotto, luogo tristemente noto per l'eccidio nazifascista compiuto alla fine di set ...