Domeniche bestiali – Dalle glorie leccesi al fianco di Zeman ai campi di provincia in

(Di giovedì 30 aprile 2020) Spulciando il suo profilo social, in una foto lo vedi giocare con Rivaldo, Julio Cesar, Aldair, Champions League che parlano e Scudetti che ascoltano. In quella successiva è su un campetto di. È Anderson Rodney de Oliveira al secolo Babù: freccia nella ricchissima faretra di Zdenek, mai scoccata in pieno per i gravissimi infortuni patiti. Brasiliano, amico intimo di Cafu, arriva in Italia e il boemo lo nota in amichevole: “Mi vide e ne parlò con Cafu e alla fine decise di prendermi”. Gran fisico, veloce, bel sinistro. Perfetto per il 4-3-3 dell’allenatore ceco che se lo porta a Salerno (dove segna pure al Napoli in un derby) e poi a Lecce. “Un maestro di calcio, gli devo tutto. Se lo sento ancora? Ci siamo sentiti al telefono un po’ di tempo fa, ma è come lo vedete, non parla. Una cosa è quando ...