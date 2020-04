«DNA Decisamente Non Adatti» in streaming. Dove vederlo (Di giovedì 30 aprile 2020) Greg lo vedrà in tuxedo alle 21.00, come si confà alle prime cinematografiche. Lillo manterrà il look casalingo contento di “esserci” sempre, senza vincoli orari. DNA - Decisamente Non Adatti, il loro primo film diretto in prima persona, causa lockdown, il suo approdo lo fa in streaming a noleggio e download e non in sala. L'appuntamento? Dal 30 aprile su Skyprimafila Premiere, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital e Rakuten Tv. E sarà autentico divertimento. Perché, come in tutte le creazioni di questo duo, ci sono novità di idee anche quando ci si misura con temi e riferimenti classici (qui, lo scambio di personalità e una situazione alla dottor Jeckyll e di Mr. Hyde), trasversalità di genere, comicità surreale e grandi tempi comici. Questa volta con il senso di totale libertà e insieme ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 aprile 2020) Greg lo vedrà in tuxedo alle 21.00, come si confà alle prime cinematografiche. Lillo manterrà il look casalingo contento di “esserci” sempre, senza vincoli orari. DNA -Non, il loro primo film diretto in prima persona, causa lockdown, il suo approdo lo fa ina noleggio e download e non in sala. L'appuntamento? Dal 30 aprile su Skyprimafila Premiere, Timvision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital e Rakuten Tv. E sarà autentico divertimento. Perché, come in tutte le creazioni di questo duo, ci sono novità di idee anche quando ci si misura con temi e riferimenti classici (qui, lo scambio di personalità e una situazione alla dottor Jeckyll e di Mr. Hyde), trasversalità di genere, comicità surreale e grandi tempi comici. Questa volta con il senso di totale libertà e insieme ...

