Diretta Conte oggi 30 aprile 2020: il discorso del Premier al Senato (VIDEO) (Di giovedì 30 aprile 2020) Giuseppe Conte in Diretta tv e streaming oggi, giovedì 30 aprile 2020, al Senato. L’inizio della seduta era previsto alle 12:30, ma si è da poco conclusa l’informativa alla Camera dei Deputati. L’inizio è slittato alle ore 13:30. Il Premier Conte, infatti, alle 10:00 ha tenuto un’informativa urgente alla Camera dei Deputati sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche. Conte: Fase 2, ‘Non si può tornare immediatamente alla normalità’ Conte durante il suo intervento alla Camera dei Deputati ha fatto riferimento al rapporto del comitato tecnico scientifico e ha spiegato come non sia, purtroppo, possibile tornare immediatamente alla normalità di sempre. “La riapertura simultanea di tutte le attività economiche, delle scuole e di tutte ... Leggi su ilcorrieredellacitta Conte - diretta informativa Senato e Camera/ Fase 2 imprese e test : “Dpcm legittimo”

Agenzia_Ansa : Conte: 'Iniziative improvvide degli enti locali sono illegittime' LA DIRETTA DALLA CAMERA #ANSA - Agenzia_Ansa : Conte: 'Il governo non può assicurare ora il ritorno alla normalità. Questo piano persegue l'interesse generale anc… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Qualsiasi atteggiamento ondivago, come passare dalla politica del 'chiudiamo tutto' al 'riapriamo tutto', r… - OBonomi : RT @FQLive: #ULTIMORA Il premier Conte, interrotto durante il suo intervento in Aula, ecco cosa sta accadendo - CorriereCitta : Diretta Conte oggi 30 aprile 2020: il discorso del Premier al Senato (VIDEO) -