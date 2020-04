Diletta Leotta | foto hot ancora sul web | la denuncia per revenge porn

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’intimità diè stata sconquassatauna volta, attraverso il reiterato diffondersi del materiale che circola ormai da tempo della celebre showgirl.intime hackerate e diffuse sui social, immagini destinate a lei o al suo partner e date in pasto agli utenti della rete tramite siti e ora gruppi Telegram. È nata propria grazie allaperdella conduttrice televisiva un’inchiesta relativa ad alcuni gruppi Telegram che diffondevano immagini e video offensivi e denigranti, tra cui proprio leintime di, che ha dato il via ad un’inchiesta di polizia che ha portato al fermo di tre amministratori di altrettanti gruppi Telegram. Vittima anche Wanda Nara View this post on Instagram Il rosso del sugo è come l’allegria, sta bene con tutto! ...