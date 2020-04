Deutsche Bank praticherà tassi negativi su depositi oltre 100mila euro solo in Germania

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) –praticheràsuisuperiori ai, main, ed “esclusivamente per i nuovi contratti con clienti privati”. La misura si applicherà ai nuovi clienti privati di DB e Posta partire dal prossimo 18 maggio. Finora dalla misura erano stati coinvoltigrandi imprese e grandi patrimoni. “La perdurante pressione deid’interesserende necessaria l’applicazione di commissioni di custodia sui nuovi contratti pera partire daiper ciascun conto dal 18 maggio” ha riferito da Francoforte un portavoce della Banca.

(Teleborsa) - Deutsche Bank praticherà tassi negativi sui depositi superiori ai 100mila euro, ma solo in Germania, ed "esclusivamente per i nuovi contratti con clienti privati". La misura si applicher ...Se Deutsche Bank è stata finora la sorpresa positiva tra i conti trimestrali delle principali banche europee, la maggiore delusione è arrivata (per ora) dalla francese Societe Generale che giovedì 30 ...