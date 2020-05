Delhi | la guerra del cibo

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Gli ambulanti musulmani vendono frutta e verdura infettate dalla loro saliva. Fate attenzione, non comperate da loro”. Questi allarmi l'hinduismo estremista non li vocifera per strada, li diffonde anche tramite i suoi canali informativi. E' l'ennesimo infimo livello dello scontro interreligioso che avviene col sostanziale lasciapassare del governo centrale. Certo, giorni fa quando la canea antiislamica stava crescendo il premier Modi ha diffuso un proclama di unità della nazione, ha (...) - Mondo / India, Povertà, Fame,, Coronavirus

"Gli ambulanti musulmani vendono frutta e verdura infettate dalla loro saliva. Fate attenzione, non comperate da loro". Questi allarmi l'hinduismo estremista non li vocifera per strada, li diffonde an ...