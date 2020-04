Del Piero: «Rigori al Mondiale? Speri che quello prima di te sbagli» (Di giovedì 30 aprile 2020) Alessandro Del Piero racconta i Rigori del Mondiale 2006. Ecco le parole dell’allora numero 7 azzurro, perfetto dal dischetto Alessandro Del Piero racconta i Rigori del Mondiale 2006, in una diretta Instagram con Ezio Greggio. Rigori MONDIALI – «In quei momenti ti vengono in mente mille pensieri. Segui i tuoi compagni, tiri giù tutte le preghiere che puoi. Quando tirano gli altri dici: “Speriamo che sbaglino, vai Gigi para”. Poi ti viene l’ansia, Speri che quello prima di te sbagli perché ti toglie responsabilità. Quella camminata è devastante, ti gira nella testa tutto. Ti passa il destino della tua squadra. Ad un certo punto mi sono detto: “Dai su, ma quante persone la staranno vedendo? Poi mica se la prendono se sbaglio un rigore…”. Mi è venuto questo in mente. Quando ho preso il ... Leggi su calcionews24 Del Piero : "Annullare la stagione vuol dire ridiscutere tutti i piazzamenti"

