David Beckham | 45 anni tra outfit posh e cadute di stile

(Di giovedì 30 aprile 2020) Stiloso, cool, à la page, fashion icon, per GQ Germania uomo più elegante del 2013, per People il più sexy del 2015. Ok, lo sappiamo che David Beckham oggi potrebbe indossare un sacco di juta e renderlo il desiderio modaiolo del momento. Dall’It Factor innato, dalla fine degli anni 90 in poi si è imposto, red carpet dopo red carpet, come riferimento-à-porter dell’intero genere maschile identificandosi da subito nel prototipo assoluto di metrosexual imperante a inizio millennio. La leggenda del calcio il 2 maggio compie 45 anni e indubbiamente rimane uno dei ragazzi più hot e meglio vestiti in circolazione, non ce ne vogliano i vari Harry Styles e Timothée Chalamet.