Darkborn | The Outsiders sospende lo sviluppo dell' affascinante action ma è al

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 30 aprile 2020)di The, precedentemente noto come Project Wight, ha ufficialmente sospeso lo. Lo studio ha fornito un aggiornamento su Twitter, affermando che, nonostante i tanti sforzi, "alla fine abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di interrompere lodel progetto". Forse un giorno lo studio potrebbe tornare su, ma per ora sembra che ci sia qualcos'altro in cantiere."Abbiamo lavorato su qualcos'altro. Su qualcosa di nuovo. Qualcosa di fantastico. Qualcosa che amiamo davvero", afferma lo studio. Lo sviluppatore spera di condividere maggiori dettagli "molto, molto presto". Al momento, dunque, non sappiamo quale sia la natura di questo nuovo progetto. Leggi altro...