Daredevil non sarà nel nuovo film di Spider-Man. Parola di Charlie Cox (Di giovedì 30 aprile 2020) Molti fan non si sono ancora messi il cuore in pace rispetto al fallimento dell’ambizioso progetto delle serie Marvel/Netflix, che hanno introdotto e poi velocemente bruciato diversi personaggi: Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage. La speranza fin dalla prima stagione, quella dedicata appunto al Diavolo di Hell’s Kitchen e diffusa in streaming nel 2015, era quella di creare un microuniverso coerente fra questi supereroi di strada per inserirli successivamente nel più ampio Marvel Cinematic Universe. Invece, storie intriganti, ma forse troppo affrettate, hanno ridotto l’appeal di questi personaggi, mentre Disney ha lanciato il suo streaming Disney+ e fuso Marvel Television (che produceva quelle serie) nel gigante Marvel Studios, facendo cadere gli accordi con Netflix. Addio Daredevil & co., quindi, almeno fino alle ultime settimane, in cui ... Leggi su wired (Di giovedì 30 aprile 2020) Molti fan non si sono ancora messi il cuore in pace rispetto al fallimento dell’ambizioso progetto delle serie Marvel/Netflix, che hanno introdotto e poi velocemente bruciato diversi personaggi:, Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage. La speranza fin dalla prima stagione, quella dedicata appunto al Diavolo di Hell’s Kitchen e diffusa in streaming nel 2015, era quella di creare un microuniverso coerente fra questi supereroi di strada per inserirli successivamente nel più ampio Marvel Cinematic Universe. Invece, storie intriganti, ma forse troppo affrettate, hanno ridotto l’appeal di questi personaggi, mentre Disney ha lanciato il suo streaming Disney+ e fuso Marvel Television (che produceva quelle serie) nel gigante Marvel Studios, facendo cadere gli accordi con Netflix. Addio& co., quindi, almeno fino alle ultime settimane, in cui ...

