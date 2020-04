D’Amato | faremo piano straordinario per liste d’attesa

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma – “Dovremo andare a un” delled’attesa “che va visto in sicurezza nel momento in cui abbiamo chiaro che ci sono scarsissime possibilita’ che riparta il coefficiente di replicazione del virus. E’ un argomento che va messo in calendario intorno alla meta’ di maggio”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, durante un’audizione nella commissione competente della Pisana rispondendo a una domanda della capogruppo del M5S, Roberta Lombardi. “Sara’ nostra premura che ci siano tempi certi per la ripresa delle attivita’ sia di chirurgia che ambulatoriale ma e’ un tema che possiamo credibilmente vederlo a meta’ maggio”, ha aggiunto D’Amato.