Dal Pino: “Ci atterremo alle decisioni del Governo” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il presidente della Lega Serie A Dal Pino ha risposto al Ministro Spadafora dopo le parole di questa mattina “Apprezzo molto le parole del Ministro Spadafora di questa mattina e il suo appello. Da parte della Lega Serie A c’è stata e sempre ci sarà disponibilità a un dialogo costruttivo, nella certezza che il lavoro del Ministro dello sport e il nostro non possano che mirare a un bene comune nella sua accezione più ampia. È un momento tremendo per il Paese e per il mondo, solo uniti e compatti se ne uscirà insieme”. Concorda con le decisioni del Governo anche se è ovvio che la voglia di tornare a giocare a calcio è forte “Come tutti gli italiani vorremmo tornare a lavorare e a vivere la nostra vita quanto prima. Naturale che la Lega Serie A voglia giocare a pallone, sarebbe contro natura dire il contrario. ... Leggi su ilnapolista Serie A - Dal Pino : «Rispetteremo le decisioni - ma vogliamo giocare»

Dal Pino “Concordo con appello Spadafora - solo uniti se ne sce”

Dal Pino : “Naturale che la Lega Serie A voglia giocare a pallone - ma ci deve essere un protocollo sanitario” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il presidente della Lega Serie A Dalha risposto al Ministro Spadafora dopo le parole di questa mattina “Apprezzo molto le parole del Ministro Spadafora di questa mattina e il suo appello. Da parte della Lega Serie A c’è stata e sempre ci sarà disponibilità a un dialogo costruttivo, nella certezza che il lavoro del Ministro dello sport e il nostro non possano che mirare a un bene comune nella sua accezione più ampia. È un momento tremendo per il Paese e per il mondo, solo uniti e compatti se ne uscirà insieme”. Concorda con ledel Governo anche se è ovvio che la voglia di tornare a giocare a calcio è forte “Come tutti gli italiani vorremmo tornare a lavorare e a vivere la nostra vita quanto prima. Naturale che la Lega Serie A voglia giocare a pallone, sarebbe contro natura dire il contrario. ...

LazionewsEu : #LegaSerieA, #DalPino: “Se non si può riprendere ci atterremo alle decisioni del #Governo” #SerieA #calcio… - andrea_pecchia : Il presidente della Lega #SerieA Dal Pino: “Vogliamo giocare ma rispetteremo le decisioni del Governo”. Che cosa s… - passione_inter : Lega Serie A, Dal Pino sulla ripresa: 'Vorremmo tornare in campo. In caso contrario, ci affideremo al governo' -… - Noovyis : (Dal Pino “Concordo con appello Spadafora, solo uniti se ne sce”) Playhitmusic - - Calciodiretta24 : Lega Serie A, Dal Pino: “Uniti e compatti se ne uscirà insieme” -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Pino Lega Serie A, Dal Pino sulla ripresa: “Vorremmo tornare in campo. In caso contrario, ci affideremo al governo” passioneinter.com Lettera Serie A a Spadafora: "Vogliamo tornare a giocare, ma rispetteremo decisioni Governo"

"Apprezzo molto le parole del Ministro Spadafora di questa mattina e il suo appello”. Inizia così il messaggio (atteso da ieri ed evidentemente smussato nei toni) inviato dal Presidente della Lega Ser ...

La Lega a Spadafora: "Pronti a un dialogo costruttivo, vogliamo tornare a giocare"

Il Presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si è espresso tramite una nota ufficiale: "Apprezzo molto le parole del Ministro Spadafora di questa mattina e il suo appello. Da parte della Lega ...

"Apprezzo molto le parole del Ministro Spadafora di questa mattina e il suo appello”. Inizia così il messaggio (atteso da ieri ed evidentemente smussato nei toni) inviato dal Presidente della Lega Ser ...Il Presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si è espresso tramite una nota ufficiale: "Apprezzo molto le parole del Ministro Spadafora di questa mattina e il suo appello. Da parte della Lega ...