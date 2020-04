Da solo sul palco dell' Artiston di Sanremo | ho visto per la prima volta il mio teatro

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Sono salito sul’Ariston, mi sono seduto al centro, ho poggiato il mio cellulare su un vaso rovesciato che rifletteva ile per laho avvertito una straordinaria (nel senso di “non ordinaria”) immobilità, un incredibile silenzio”. E’ l’intima confessione di Walter Vacchino, proprietario e direttore artistico del celebredi, che “per lanella sua vita”, vede la sua creatura ferma.“Vede, di solito la nostra giornata si articola in questo modo”, ci spiega, “si monta al mattino, si tengono le prove al pomeriggio e ci si prepara agli spettacolia sera. C’è un’alta velocità di esecuzioni, di variazioni nel realizzare spettacoli o altre cose che sono in continuo movimento. L’Ariston ha architettonicamente una ...