Da Henry Ford al black power, le mille e più anime della Motor City perduta (Di giovedì 30 aprile 2020) Non ha conosciuto solo un volto o un’identità, anche se è diventata il simbolo della seconda rivoluzione industriale che al suo cittadino forse più noto ha improntato quel nome di «Fordismo» capace di evocare ai quattro angoli del mondo l’idea stessa della catena di montaggio e dell’efficienza delle forme di produzione, e sfruttamento, del capitalismo moderno. Ma Detroit non è stata soltanto la città di Henry Ford, capace di attirare nel corso del primo mezzo secolo del Novecento dagli Stati … Continua L'articolo Da Henry Ford al black power, le mille e più anime della Motor City perduta proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Stasera in tv | 24 marzo | A proposito di Henry con Harrison Ford (Di giovedì 30 aprile 2020) Non ha conosciuto solo un volto o un’identità, anche se è diventata il simboloseconda rivoluzione industriale che al suo cittadino forse più noto ha improntato quel nome di «ismo» capace di evocare ai quattro angoli del mondo l’idea stessacatena di montaggio e dell’efficienza delle forme di produzione, e sfruttamento, del capitalismo moderno. Ma Detroit non è stata soltanto la città di, capace di attirare nel corso del primo mezzo secolo del Novecento dagli Stati … Continua L'articolo Daal, lee piùproviene da il manifesto.

BramucciMatteo : @NmargheNiki @planctonboy @MustErminea È dal confronto che c'è la crescita. (Henry Ford) - studiozambon : RT @ConfAssTW: Tante misure magari giuste ma pochissima #organizzazione, l'#inventore dell'#automobile, per come la conosciamo oggi, Henry… - Apixellnews : RT @ConfAssTW: Tante misure magari giuste ma pochissima #organizzazione, l'#inventore dell'#automobile, per come la conosciamo oggi, Henry… - laranamilanese : RT @cammello_ita: 'Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando' [Henry Ford] - LaMentegatta : RT @P_Napolitano_: @LaMentegatta Praticamente se fosse stato per i Conte & Friend's, da quando Henry Ford ha inventato l'auto per tutti (il… -

Ultime Notizie dalla rete : Henry Ford Da Henry Ford al black power, le mille e più anime della Motor City perduta Il Manifesto Da Henry Ford al black power, le mille e più anime della Motor City perduta

Non ha conosciuto solo un volto o un’identità, anche se è diventata il simbolo della seconda rivoluzione industriale che al suo cittadino forse più noto ha improntato quel nome di «fordismo» capace di ...

Indiana Jones e L’ultima Crociata: padre e figlio sulle tracce del Graal

Nei progetti iniziali su Indiana Jones, Lucas aveva pensato di creare una trilogia per il suo avventuroso archeologo. Un trittico di avventura che dopo avere dato vita a I Predatori dell’Arca Perduta ...

Non ha conosciuto solo un volto o un’identità, anche se è diventata il simbolo della seconda rivoluzione industriale che al suo cittadino forse più noto ha improntato quel nome di «fordismo» capace di ...Nei progetti iniziali su Indiana Jones, Lucas aveva pensato di creare una trilogia per il suo avventuroso archeologo. Un trittico di avventura che dopo avere dato vita a I Predatori dell’Arca Perduta ...