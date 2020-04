Da Acri e Intesa Sanpaolo liquidita' agevolata per il terzo settore (Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Acri e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto una convenzione per il sostegno agli enti del terzo settore per l'emergenza Covid-19 “Prestito Sollievo”, mettendo in sinergia le rispettive risorse e competenze per assicurare il proprio sostegno al mondo del non profit, che rischia di trovarsi in grande difficolta' dal punto di vista finanziario.Il Prestito Sollievo si compone di un'offerta di finanziamenti dedicati, erogati da Intesa Sanpaolo e garantiti da un apposito Fondo rotativo attivato dalle Fondazioni di origine bancaria, mediante il Fondo Nazionale Iniziative Comuni. Con una dotazione iniziale di 5 milioni che, integrata da ulteriori contributi volontari da parte di singole Fondazioni e grazie a un effetto di leva finanziaria e all'intervento aggiuntivo del Fondo di solidarieta' e sviluppo di Intesa Sanpaolo Prossima, permettera' l'erogazione di ... Leggi su liberoquotidiano Acri e Intesa Sanpaolo insieme per il “Prestito sollievo” (Di giovedì 30 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) –hanno sottoscritto una convenzione per il sostegno agli enti delper l'emergenza Covid-19 “Prestito Sollievo”, mettendo in sinergia le rispettive risorse e competenze per assicurare il proprio sostegno al mondo del non profit, che rischia di trovarsi in grande difficolta' dal punto di vista finanziario.Il Prestito Sollievo si compone di un'offerta di finanziamenti dedicati, erogati dae garantiti da un apposito Fondo rotativo attivato dalle Fondazioni di origine bancaria, mediante il Fondo Nazionale Iniziative Comuni. Con una dotazione iniziale di 5 milioni che, integrata da ulteriori contributi volontari da parte di singole Fondazioni e grazie a un effetto di leva finanziaria e all'intervento aggiuntivo del Fondo di solidarieta' e sviluppo diProssima, permettera' l'erogazione di ...

ROMA (ITALPRESS) - Acri e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto una convenzione per il sostegno agli enti del terzo settore per l'emergenza Covid-19 "Prestito Sollievo", mettendo in sinergia le ...

