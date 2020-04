Covid, quattro persone indagate per Villa Margherita (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoquattro persone, oltre alla società che gestisce la casa di cura “Villa Margherita” di Benevento, primo focolaio di contagio da Covid 19 nel Sannio, sono indagate dalla Procura di Benevento. Le ipotesi di reato contestate sono di epidemia colposa, omicidio colposo e lesioni colpose. Sarebbero 11 i morti registrati nella Casa di cura a causa di contagio da Covid-19 ed oltre 50 i contagiati,. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Comando provinciale di Benevento e dei Nas di Salerno, hanno portato anche al sequestro di alcuni pc in dotazione alla struttura sanitaria (Ansa). L'articolo Covid, quattro persone indagate per Villa Margherita proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Alemao : «Mia madre è morta in quattro giorni e nessuno mi ha spiegato se è stato il Covid-19»

(ANSA) BENEVENTO, 30 APR - Quattro persone, oltre alla società che gestisce la casa di cura "Villa Margherita" di Benevento, primo focolaio di contagio da Covid 19 nel Sannio, sono indagate dalla ...

