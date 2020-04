Covid, in Calabria sindaci (anche di destra) contro l’ordinanza ‘apri-tutto’ della Santelli: “Nelle nostre città seguiamo il governo” (Di giovedì 30 aprile 2020) I sindaci calabresi stanno con il Governo Conte e non con la governatrice della Regione Jole Santelli che, con l’ordinanza emanata nella tarda serata di ieri, ha aperto bar, pizzerie, ristoranti, rosticcerie e pure i mercati all’aperto. La sensazione è che la Calabria sia uno “Stato a sé”, decide tutto la Regione, anche la salute dei suoi cittadini. Fino a due giorni fa, la presidente Santelli era contraria a qualsiasi forma di apertura puntando il dito contro il rientro in Calabria dei “fuori sede”, quasi come se fossero degli untori, e si era opposta addirittura al trasferimento disposto dal governo di appena 50 migranti dalla Sicilia definendolo una potenziale bomba epidemiologica. Con la previsione di migliaia di calabresi che nelle prossime ore rientreranno a casa, adesso la Santelli ha cambiato idea e, nonostante ieri si siano ... Leggi su ilfattoquotidiano Emergenza COVID-19 - da oggi in Calabria bar - pizzerie e ristoranti aperti ma arriva la diffida del Governo

