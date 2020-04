Covid, commercianti consegnano chiavi attività al sindaco: Riduca le tasse (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta- Alcune decine di commercianti hanno manifestato questa mattina davanti al Comune di Caserta, dove si sono recati per consegnare simbolicamente le chiavi delle proprie attività al sindaco Carlo Marino, lamentando le gravi difficoltà economiche causate dall’emergenza Coronavirus. Gli esercenti, che hanno chiesto al primo cittadino interventi concreti, come la riduzione di tasse comunali come la Tari e quella sull’occupazione del suo pubblico, hanno esposto degli striscioni, uno dei quali recante la scritta “aiuti concreti alle famiglie” L'articolo Covid, commercianti consegnano chiavi attività al sindaco: Riduca le tasse proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Oliveto Citra - emergenza Covid : l’amministrazione devolve le indennità di carica per i commercianti

'Covid non è colpa nostra' - in vetrina a Palermo la protesta dei commercianti

Covid-19, Baronissi: giunta approva misure a favore di commercianti e artigiani

Il coronavirus e la rivoluzione dei pagamenti digitali

Dove non è riuscita la cultura digitale, ha potuto il coronavirus. Durante il lockdown, le tradizionali botteghe come macellerie, panetterie e fruttivendoli hanno più che triplicato i pagamenti digita ...

Campania, boom di casi d’usura. De Raho: la mafia offre tanti soldi

Boom dei casi di usura in Campania in piena emergenza coronavirus. Solo a marzo di quest’anno su 12 casi segnalati, 5 sono avvenuti nella regione, a fronte di nessuno nello stesso mese del 2019, gli a ...

