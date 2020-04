Covid | Borrelli | “Oggi è l’ultima conferenza stampa” I dati | nuovi casi scendono sotto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’ultimastampa della Protezione civile sulla situazione del contagio in Italia coincide con numeri nettamente migliori rispetto a quelli delle scorse settimana e, in alcuni, degli ultimi mesi. Per quanto riguarda i malati, ad esempio, in un solo giorno sono calati di 3.106 unità, per un totale di 101.551 persone che tuttora hanno il-19. Di questi 18.149 sono ricoverati con sintomi, 1.061 in meno rispetto a ieri, e 81.708 sono quelli in isolamento domiciliare, 1.944 in meno rispetto a 24 ore fa. I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872. Anche in questo caso il dato è positivo: erano settimane che la quota dei contagiati non scendevaquota duemila. Record assoluto, invece, per i guariti: sono 75.945, con un incremento di 4.693 ...