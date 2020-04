Covid, ancora polemica regioni-governo. Toti: ‘Non ha potestà di dettare regole in tutta Italia’. E Fontana riapre mercati, alberghi e uffici (Di giovedì 30 aprile 2020) La Lombardia allenterà le restrizioni dal 4 maggio, la Liguria chiede di tornare al rispetto delle regole sancite dalla Costituzione, il Veneto sottolinea di aver (quasi) sempre rispettato i confini dei dpcm, la Basilicata non apre i negozi ma chiude i confini, come la Campania. All’indomani della lettera inviata a Mattarella dai governatori di centrodestra e a poche ore dall’ordinanza della governatrice della Calabria Jole Santelli che ha deciso di aprire tutto già da oggi, anche altre regioni hanno deciso di allentare le misure di contenimento del coronavirus, pur rispettando l’ultimo dpcm di Conte. Il tutto mentre il ministro degli Affari regionali accusa i governatori di centrodestra di “soffiare sul fuoco”. Boccia: “regioni centrodestra non soffino su fuoco” – “Durante un’emergenza come questa i colori ... Leggi su ilfattoquotidiano Juve - Dybala non è ancora guarito dal Covid-19 : dopo 40 giorni si attende tampone negativo

Coronavirus : a Varese chiude uno dei reparti Covid - ancora 200 ricoverati

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid, ancora polemica regioni-governo. Toti: ‘Non ha potestà di dettare regole in tutta Italia’ Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Conte alle Regioni: “Siamo ancora dentro la pandemia ci vuole cautela, no a iniziative illegittime” – VIDEO

Giuseppe Conte ribadisce che siamo ancora dentro la pandemia di Coronavirus, durante la fase 2 ci vuole cautela per non vanificare i sacrifici fatti Giuseppe Conte durante l’informativa alla Camera in ...

Coronavirus diretta, Oms: «Bisogna prepararsi alla seconda e terza ondata». Trump non proroga restrizioni sociali

Coronavirus, l'Oms avverte: quando la prima ondata del coronavirus sarà passata «è essenziale prepararsi a una seconda o una terza, particolarmente se non c'è ancora un vaccino disponibile». Lo ha det ...

