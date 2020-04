Covid, anche l’ex amico Gori critica le frasi di Renzi sui morti che ‘se potessero parlare vorrebbero riaprire’: ‘Uscita a dir poco infelice’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Le lodi dai seguaci, le critiche aspre da tutti gli altri. Hanno creato polemiche a non finire le frasi di Matteo Renzi al Senato, dove il leader di Italia Viva nel suo intervento di risposta all’informativa del premier Conte ha citato le vittime delle città più colpite dal Covid per dare forza al proprio discorso. “La gente di Bergamo e Brescia che non c’è più, se potesse parlare ci direbbe di riaprire” ha detto l’ex sindaco di Firenze, per chiedere al governo di accelerare la ripresa delle attività nella cosiddetta Fase 2 che partirà dal 4 maggio. La citazione delle vittime bergamasche e bresciane, però, non è piaciuta a molti. Tra i tanti commenti negativi alle parole del senatore semplice di Scandicci da segnalare quelle di Giorgio Gori. Che è sindaco di Bergamo eletto col Pd, ma in passato ... Leggi su ilfattoquotidiano Covid Fase 2 : riaprono anche gli aeroporti | dal 4 maggio i primi due

Covid - in Calabria sindaci (anche di destra) contro l’ordinanza ‘apri-tutto’ della Santelli : “Nelle nostre città seguiamo il governo”

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Il bimbo operato per gravi problemi neurologici che ha vinto anche Covid Corriere della Sera Covid-19: riapertura servizi online per autoliquidazione premi

- domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, unitament ...

Coronavirus: dai Consulenti del Lavoro ipotesi per welfare e organizzazione del lavoro

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato al Governo del proprie proposte di intervento in materia di welfare per la gestione della crisi generata dalle misure anti Co ...

