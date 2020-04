Covid-19 | buone notizie dal “San Pio” | negativi tutti i tamponi analizzati

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento ha comunicato di aver processato in data odierna 120, dei quali 8 risultati positivi. Gli otto positivi, tuttavia, non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Inoltre, sono stati processati 15 test rapidi ehanno fornito esito negativo. L'articolo-19,dal “San Pio”:proviene da Anteprima24.it.

occhio_notizie : #Coronavirus in Irpinia: buone notizie da Avella, altre due guarigioni dal Covid-19 - radiortm : Covid-19. Buone notizie dall’Ospedale Maggiore di Modica - - VaLsaSsInaNews1 : COVID, BUONE NOTIZIE DA PASTURO: UN ALTRO CONTAGIATO DIMESSO - - annamomi : @pietrominto in termini più semplici: se permettiamo che s'infetti più di metà della popolazione, il covid-19 ha bu… - roxgiuse : @antonioripa buone notizie? Possiamo spera nella mitica immunità di gregge? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid buone

Euronews Italiano

Buone notizie per la McLaren e gli altri team che chiedevano a gran voce, un ritocco al ribasso del buget cup. Tutto ciò aveva fatto inizialmente storcere il naso in casa Ferrari. Ma secondo quanto ri ...ROMA - I morti calano, i guariti accelerano, il rapporto tra nuovi casi (pochi) e tamponi (tanti) non è mai stato così basso. Arrivano buone notizie dal nuovo bilancio della protezione civile sulla pa ...