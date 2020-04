Così Kate Middleton ha trascorso il nono anniversario di matrimonio (Di giovedì 30 aprile 2020) Ancora una volta in campo, pronta a portare a termine i doveri reali. Kate Middleton, come rivela Hello!, ha «lavorato» anche nel giorno dell’anniversario che celebra il royal wedding con il principe William del 2011. Nove anni dopo, la duchessa di Cambridge, il principe e i tre figli (George, Charlotte e Louis) sono in auto-isolamento nella casa di campagna di Amner Hall. E nel pomeriggio la 38enne ha tenuto un incontro di lavoro, in streaming ovviamente. Leggi su vanityfair Meghan Markle furiosa - mai prima d’ora aveva parlato così di Kate Middleton

La Regina Elisabetta compie 94 anni : Kate Middleton la festeggia così

Kate Middleton new look | Così non l’avevate mai vista! (Di giovedì 30 aprile 2020) Ancora una volta in campo, pronta a portare a termine i doveri reali. Kate Middleton, come rivela Hello!, ha «lavorato» anche nel giorno dell’anniversario che celebra il royal wedding con il principe William del 2011. Nove anni dopo, la duchessa di Cambridge, il principe e i tre figli (George, Charlotte e Louis) sono in auto-isolamento nella casa di campagna di Amner Hall. E nel pomeriggio la 38enne ha tenuto un incontro di lavoro, in streaming ovviamente.

Kate_anc : RT @ultimenotizie: L'allentamento delle restrizioni avverrà anche “su base territoriale” ma “sulla base di presupposti scientifici” e non c… - ravenclawsouI : Il momento in cui danny va da evelyn per dirle che reef è 'morto' è così triste. Kate e riuscita ad far percepire t… - Kate_anc : Ricordavo che le orche avessero solo un compagno per tutta la vita Non è esattamente così manco per loro ma fate fi… - Bea02890558 : @lorygreco Ma odia così tanto kate??? - voguekst : ma una gravidanza in trend così non me la ricordo da beyoncé e kate middleton -

Ultime Notizie dalla rete : Così Kate Siamo tutti prostitute. Il libro più estremo di Kate Millett Pangea.news