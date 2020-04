Coronavirus: weekend di controlli a Milano, 1.500 vigili su parchi e strade (Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr. (Adnkronos) – In occasione del ponte del Primo maggio saranno 1.500 gli agenti della polizia locale operativi tra domani, sabato e domenica, per verificare il rispetto delle disposizioni per contenere il covid12. L’attenzione sarà concentrata sui parchi, anche con l’utilizzo di droni, e sulle principali vie di accesso e uscita della città. L'articolo Coronavirus: weekend di controlli a Milano, 1.500 vigili su parchi e strade proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus in Italia - ultime notizie. Fase 2 : ipotesi esame orale di maturità nelle scuole. Lavoro : possibili turni anche nei weekend

Coronavirus - nel weekend sono ben 17 mila i denunciati : tutti i numeri

Coronavirus - agriturismi in crisi : persi 2 mln nel weekend di Pasqua (Di giovedì 30 aprile 2020), 30 apr. (Adnkronos) – In occasione del ponte del Primo maggio saranno 1.500 gli agenti della polizia locale operativi tra domani, sabato e domenica, per verificare il rispetto delle disposizioni per contenere il covid12. L’attenzione sarà concentrata sui, anche con l’utilizzo di droni, e sulle principali vie di accesso e uscita della città. L'articolodi, 1.500suproviene da Ildenaro.it.

crisspinella : #Coronavirus: da mezzanotte coprifuoco di 3 giorni in #Turchia. Quarto weekend consecutivo di #lockdown voluto da… - TV7Benevento : Coronavirus: weekend di controlli a Milano, 1.500 vigili su parchi e strade... - ScarpelloSerena : Intanto Spotify ha 286 milioni di utenti in più. ‘Every day now looks like the weekend’ - ANSA_med : Coronavirus: da mezzanotte coprifuoco di 3 giorni in Turchia. Quarto weekend consecutivo di lockdown per frenare i… - Ilikepuglia : Coronavirus, Emiliano: 'Multe salate per chi pensa di passare il weekend nelle case al mare' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus weekend Coronavirus: weekend di controlli a Milano, 1.500 vigili su parchi e strade Metro Pandemia di Covid-19 Cosa succede ai confini e agli aeroporti svizzeri?

Posso viaggiare in Svizzera? Gli aeroporti sono aperti? Posso andare in auto fino alla mia casa vacanza? Ecco una panoramica dell'attuale situazione riguardo a ingressi e circolazione nella Confederaz ...

Potenziata l’app “Doctor per Covid” per sorveglianza a domicilio

L’app messa a disposizione dei cittadini per segnalare i sospetti casi covid sarà ora collegata al sistema di teleconsulto LazioAdvice, attivo collegare i PS/Dea con gli specialisti Hub nei casi di em ...

Posso viaggiare in Svizzera? Gli aeroporti sono aperti? Posso andare in auto fino alla mia casa vacanza? Ecco una panoramica dell'attuale situazione riguardo a ingressi e circolazione nella Confederaz ...L’app messa a disposizione dei cittadini per segnalare i sospetti casi covid sarà ora collegata al sistema di teleconsulto LazioAdvice, attivo collegare i PS/Dea con gli specialisti Hub nei casi di em ...