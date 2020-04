Coronavirus: weekend di controlli a Milano, 1.500 vigili su parchi e strade (Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr. (Adnkronos) – In occasione del ponte del Primo maggio saranno 1.500 gli agenti della polizia locale operativi tra domani, sabato e domenica, per verificare il rispetto delle disposizioni per contenere il covid12. L’attenzione sarà concentrata sui parchi, anche con l’utilizzo di droni, e sulle principali vie di accesso e uscita della città.‘è importante che tutti si ricordino che fino a domenica sono in vigore le restrizioni previste nella cosiddetta ‘Fase 1′”, sottolinea il comandante della Polizia locale, Marco Ciacci. parchi e aree verdi non sono dunque accessibili per nessuna ragione e gli spostamenti al di fuori del Comune sono vietati se non motivati da comprovate esigenza lavorative, di salute o di necessità”.L'articolo Coronavirus: weekend di controlli a Milano, 1.500 vigili su ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : weekend di controlli a Milano - 1.500 vigili su parchi e strade

Coronavirus in Italia - ultime notizie. Fase 2 : ipotesi esame orale di maturità nelle scuole. Lavoro : possibili turni anche nei weekend

Coronavirus, Viminale al lavoro su Fase 2: modulo, congiunti e controlli

Dal 4 maggio il modulo per l’autocertificazione dovrebbe rimanere in linea di massima analogo a quello attuale e contenere uno spazio bianco dove il cittadino scriverà che si trova fuori per visitare ...

